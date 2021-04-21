Сергей Карасев вошел в число судей чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 21 апреля. Российский арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Карасев работал на чемпионате Европы 2016 года, где отсудил матчи групповой стадии между сборными Румынии и Швейцарии, а также Исландии и Венгрии. На чемпионате мира в России Карасев был главным арбитром встречи между командами Австралии и Перу.

На чемпионате Европы Карасев будет работать в бригаде с линейными Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным. Помимо россиян на континентальном первенстве будут работать еще 17 судейских бригад из Европы. Также в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола (CONMEBOL) впервые в истории судьи из Южной Америки присоединятся к группе европейских судей, а европейский арбитр будет работать на Кубке Америки 2021 года в Колумбии и Аргентине. Матчи чемпионата Европы будет обслуживать бригада аргентинца Фернандо Рапаллини, а встречи Кубка Америки - испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Манзано.

"Обмен судьями с CONMEBOL на двух наших флагманских турнирах обогатит оба соревнования и повысит опыт лучших судей, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - В Европе и Южной Америке так много качественного футбола и традиций, в том числе в судействе. Этот обмен является определяющей частью нашей программы сотрудничества, которая поможет нам улучшить наши соревнования".

Также впервые на чемпионате Европы будет работать женщина-арбитр. Француженка Стефани Фраппар будет выступать в качестве четвертого судьи.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.

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