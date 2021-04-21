Фигуристка Синицина отметила, что ей очень не хватало гимна России на чемпионате мира

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российской фигуристке Виктории Синициной очень не хватало гимна России на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Об этом спортсменка рассказала в интервью газете " Спорт-Экспресс ".

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Вместо гимна России на чемпионате мира звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Синицина в дуэте с Никитой Кацалаповым стала чемпионкой мира в танцах на льду.

"На самом деле в Стокгольме церемония награждения, несмотря на все ограничения, была какой-то особенной. Не знаю почему, возможно, из-за того, что это были для нас настолько сложные соревнования, прежде всего психологически. Поэтому во время церемонии я была одновременно счастлива и полностью опустошена. Конечно, нам очень не хватало нашего флага и гимна, но в душе у нас и гимн играл, и флаг мы себе представляли, самый эмоциональный момент - когда мы вешали с Никитой друг другу сами медали, это было очень трогательно", - отметила Синицина.

На командном чемпионате мира в Осаке, который прошел в апреле, сборная России завоевала золотые медали. "В Осаке в то же время награждение было не менее важным. Мы всей командой понимали, что, наверное, не скоро на международных соревнованиях прозвучит наш гимн, поэтому хотелось насладиться моментом. Мы пели в полный голос со всеми ребятами, нас слышали ребята из других стран, но нам было абсолютно все равно, мы гордо стояли и пели, имели право", - сказала Синицина.

Синицина и Кацалапов помимо золотой медали прошедшего чемпионата мира имеют в активе серебро турнира 2019 года и являются чемпионами Европы - 2020.