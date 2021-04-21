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Футбол в России

Мещеряков: Николич в зимний перерыв нашел каждому футболисту "Локомотива" место на поле

Бывший председатель совета директоров "Локомотива" отметил, что тренер провел качественную работу

ТАСС, 21 апреля. Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич на зимних сборах нашел каждому футболисту место на поле. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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В среду "Локомотив" разгромил ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России. Железнодорожники одержали десятую победу в десяти матчах во всех турнирах после зимней паузы. В декабре Мещеряков покинул пост председателя совета директоров клуба.

"Неоднократно повторял, что случилось с командой, были проведены зимние сборы, о чем неоднократно говорил главный тренер. Тренеру дали поработать с командой, он посмотрел на игроков и нашел каждому свое место. Не хочу забегать вперед, для меня "Локомотив" всегда был лучшей командой в России, тренер и игроки очень качественно работают. Уверен, что команда полчасика попразднует в раздевалке и будет готовиться к следующей игре", - отметил Мещеряков.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" после 26 туров занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В следующем туре "Локомотив" 24 апреля на выезде сыграет с "Тамбовом". В финале Кубка России "Локомотив" 12 мая встретится с самарскими "Крыльями Советов".

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