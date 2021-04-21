Мещеряков: Николич в зимний перерыв нашел каждому футболисту "Локомотива" место на поле

В среду "Локомотив" разгромил ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России. Железнодорожники одержали десятую победу в десяти матчах во всех турнирах после зимней паузы. В декабре Мещеряков покинул пост председателя совета директоров клуба.

"Неоднократно повторял, что случилось с командой, были проведены зимние сборы, о чем неоднократно говорил главный тренер. Тренеру дали поработать с командой, он посмотрел на игроков и нашел каждому свое место. Не хочу забегать вперед, для меня "Локомотив" всегда был лучшей командой в России, тренер и игроки очень качественно работают. Уверен, что команда полчасика попразднует в раздевалке и будет готовиться к следующей игре", - отметил Мещеряков.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" после 26 туров занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В следующем туре "Локомотив" 24 апреля на выезде сыграет с "Тамбовом". В финале Кубка России "Локомотив" 12 мая встретится с самарскими "Крыльями Советов".