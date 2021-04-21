Бабаев рассказал, почему Олича не сразу заявили главным тренером ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не сразу заявил хорвата Ивицу Олича главным тренером на Российскую премьер-лигу, потому что нужно было согласовать формальности с Федерацией футбола Хорватии. Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта, однако клуб заявил 41-летнего специалиста в качестве главного тренера 2 апреля.

"Технические детали улаживались, нужно было, во-первых, с Федерацией футбола Хорватии все согласовать, подписать соответствующие документы, - сказал Бабаев. - У нас были технические нюансы, опять же здесь нет никаких подоплек, по срокам с Ивицей договорились, у нас соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, но опять же все понимают, что ситуация была нерядовая и для Ивицы, и для клуба. Поэтому бумаги в данном случае [носят] формальный характер, и Ивица понимает, чего он хочет, и клуб понимает, какие результаты должны быть у команды, чтобы сотрудничество продолжилось. Поэтому мы в любом случае сядем по окончании сезона, обсудим итоги, что получилось, что не получилось, что необходимо сделать".

В среду ЦСКА на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:3 в полуфинале Бетсити - Кубка России. Армейцы с 46 очками после 26 игр занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем матче ЦСКА на выезде 25 апреля сыграет с московским "Спартаком".