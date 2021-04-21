"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграют в финале Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России по футболу и в финале турнира встретится с самарскими "Крыльями Советов". Встреча между двумя столичными командами прошла на "РЖД-Арене".

"Крылья Советов" обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (90+1). На 53-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в свои ворота. На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота "Локомотива", но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. "Локомотив" одержал десятую победу подряд во всех турнирах.

"Локомотив" и ЦСКА начали свой путь в Кубке России с 1/8 финала. Железнодорожники переиграли "Тамбов" (3:0), а в четвертьфинале оказались сильнее "Сочи" (3:1). Армейцы обыграли "СКА-Хабаровск" (2:0) и тульский "Арсенал" (2:1).

В рамках Кубка России "Локомотив" и ЦСКА встретились в четвертый раз. Дважды игры проходили на стадии 1/4 финала, в 1994 году армейцы победили в серии пенальти, в 2009-м - в основное время (1:0). 21 мая 2000 года "Локомотив" обыграл ЦСКА в дополнительное время (3:2) в финале турнира.

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом. ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. В прошлом сезоне обладателем трофея стал петербургский "Зенит".

Ранее в среду клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России на выезде переиграл "Ахмат" (0:0, 4:1 - по пенальти). Решающий матч турнира пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Победитель турнира завоюет путевку в основной раунд Лиги Европы следующего сезона.