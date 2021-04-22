Чеферин считает невысокой вероятность отмены матча Лиги чемпионов "Реал" - "Челси"

ТАСС, 22 апреля. Вероятность отмены полуфинального матча Лиги чемпионов по футболу между испанским "Реалом" и английским "Челси" крайне мала, но в будущем такого сценария не стоит исключать. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит словенский портал 24ur .

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".

"Сезон уже начался. Если мы отменим матч, то телевидение будет требовать возмещения убытков, - сказал Чеферин. - Вероятность отмены матча крайне мала, но в будущем все будет немного иначе. Клубы понимают, что совершили ошибку, объявив о создании Суперлиги".

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси" состоится 24 апреля в Мадриде.