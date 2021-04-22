В "Барселоне" заявили, что выход из состава участников Суперлиги будет ошибкой

ТАСС, 22 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" считает, что выход из состава участников европейской Суперлиги будет ошибкой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Предполагаемый выход из Суперлиги в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой", - говорится в заявлении с анализом ситуации вокруг турнира.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

В "Барселоне" отмечают, что мировой футбол требует структурных социально-экономических реформ и повышения интереса зрителей по всему миру, а также подчеркивают, что реакция на создание Суперлиги должна быть тщательно изучена.

"Барселона" понимает, что необходимо провести гораздо более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию, чтобы рассмотреть подходящий подход для решения всех проблем в интересах мирового футбола, - добавляется в заявлении. - Углубленный анализ требует времени и необходимого хладнокровия во избежание каких-либо опрометчивых действий".