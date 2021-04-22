ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда"

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 победил омский "Авангард" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 399 зрителей в Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

В победителей шайбы забросили Константин Окулов (19-я минута) и Максим Шалунов (49). У "Авангарда" отличился Рид Буше (13). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет 24 апреля в Балашихе.

ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл "Спартак", а затем сломил сопротивление "Локомотива" (4-3 в серии) и СКА (4-2). "Авангард" в плей-офф прошел "Автомобилист" (4-1), "Металлург" (4-2) и "Ак Барс" (4-3).

В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе - 4:1.

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.