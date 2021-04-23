"Колорадо" стал вторым клубом НХЛ, вышедшим в плей-офф

ТАСС, 23 апреля. "Колорадо" стал вторым клубом Национальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе место в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда в гостевом матче обыграла "Сент-Луис" со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Брэндон Саад (20-я минута), Андре Бураковски (27, 52) и Пьерр Белльмар (59, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросил Джэйден Шварц (4, 54). Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, набрав 12 очков (три гола + девять передач) в 20 матчах текущего сезона.

Первой командой, вышедшей в плей-офф, стал "Вегас", лидер турнирной таблицы Западного дивизиона, на счету которого 68 очков в 46 матчах. "Колорадо" занимает второе место, набрав 66 очков за 44 игры. "Сент-Луис" идет пятым с 44 очками в 44 встречах. Следующий матч "Колорадо" и "Сент-Луис" проведут 24 апреля, игра пройдет в Сент-Луисе.

"Колорадо" выступает в НХЛ с 1995 года. С 1972 по 1995 год команда называлась "Квебек" и до 1979-го являлась членом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА), которая была создана в 1972 году в качестве конкурента НХЛ. В 1979 году ВХА прекратила существование, и "Квебек" приняли в НХЛ, высшим достижением команды является выход в третий раунд плей-офф (сезоны-1981/82 и 1984/85).

В 1995 году клуб переехал в Денвер (штат Колорадо) и сменил название. В первом же сезоне "Колорадо" стал победителем Кубка Стэнли, в финале обыграв "Флориду" (счет в серии 4-0). В сезоне-2000/01 клуб завоевал второй трофей, победив в решающей серии "Нью-Джерси" (4-3). На данный момент "Колорадо" является единственной командой в истории НХЛ, ни разу не проигравшей финальную серию Кубка Стэнли.