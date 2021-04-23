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Олимпиада в Токио

Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира на Олимпийских играх

Также в список судей турнира в качестве ассистента рефери вошла Екатерина Курочкина
Анастасия Пустовойтова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Пустовойтова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Анастасия Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Также в список судей турнира в качестве ассистента рефери вошла россиянка Екатерина Курочкина.

Мужской турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский - с 21 июля по 6 августа.

Пустовойтова обслуживала матч 37-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Чертаново" и "СКА-Хабаровском" (0:4), который прошел 17 апреля. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встреч первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским "Лионом" и испанской "Барселоной".

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