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Евро-2020

Сорокин уверен, что поле в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи Евро

Петербург дополнительно примет три встречи группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Генеральный директор российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил уверенность, что поле стадиона в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи. Комментарий Сорокина приводит пресс-служба оргкомитета.

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В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

"У нас нет сомнений в том, что поле стадиона "Санкт-Петербург" выдержит плотный график матчей Евро. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнерам по Евро", - сказал Сорокин.

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РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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