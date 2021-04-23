Сорокин уверен, что поле в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи Евро

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

"У нас нет сомнений в том, что поле стадиона "Санкт-Петербург" выдержит плотный график матчей Евро. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнерам по Евро", - сказал Сорокин.