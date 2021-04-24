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НХЛ

Форвард "Миннесоты" Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин сделал дубль в гостевой встрече с "Лос-Анджелесом"
Кирилл Капризов AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 24 апреля. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Россиянин сделал дубль в гостевой встрече с "Лос-Анджелесом" (4:2). Этот сезон является дебютным для Капризова в НХЛ, на данный момент в активе 23-летнего нападающего 40 очков (21 гол + 19 передач) в 46 матчах, он отличился в четвертой игре подряд.

Первой звездой дня стал Сэм Райнхарт из "Баффало", который оформил хет-трик в домашней встрече против "Бостона" (6:4).

Третьей звездой дня был признан голкипер "Баффало" Укко-Пекка Луукконен, который в дебютном матче в НХЛ отразил 36 бросков по своим воротам и помог команде добыть победу.

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