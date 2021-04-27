РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на решение о проведении матча команды в другом городе

ТАСС, 27 апреля. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) сохранил в силе решение о проведении московским "Локомотивом" домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

16 апреля контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Динамо" 8 мая на нейтральном поле в другом городе. Причиной тому послужило видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала матча чемпионата с московским "Спартаком" выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник "Спартака" Василий Козловцев. "Локомотив" затем подал апелляцию на решение КДК РФС.

"Локомотив" с 52 очками после 27 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 2 мая на выезде сыграет с лидером чемпионата петербургским "Зенитом".