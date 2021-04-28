Тренер юниорской сборной России по хоккею похвалил команду после поражения от финнов

ТАСС, 28 апреля. Хоккеисты сборной России по хоккею во втором матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Финляндии бились и старались, несмотря на то, что на подготовку к игре у них было менее суток. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Альберт Лещев.

Сборная России 28 апреля по буллитам уступила финнам со счетом 3:4. По ходу матча россияне выигрывали со счетом 3:1. В первом матче группового этапа, который прошел в ночь на 27 апреля, российская команда обыграла американцев в овертайме со счетом 7:6.

"Сегодня получилась менее эмоциональная игра, чем вчера. Это второй матч на турнире, у нас было меньше суток на подготовку, но ребята молодцы, они бились и старались, - сказал Лещев. - Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника, посмотрели видео и немножко перестроились".

Ворота сборной России в матче с финнами защищал Сергей Иванов, игру против команды США начинал Кирилл Герасимюк, которого по ходу встречи заменил Валерий Бринкман. "Мы решили, что первую игру начнет Герасимюк, а вторую - Иванов. Это было запланировано", - добавил Лещев. Иванов в матче против сборной Финляндии отразил 52 броска из 55.

Сборные России и Финляндии выступают в группе B вместе с командами Чехии, США и Германии. Россияне занимают второе место в турнирной таблице с тремя очками в двух играх, в следующем матче подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами, игра пройдет в ночь на 30 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.