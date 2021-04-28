Российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира

ТАСС, 28 апреля. Сборная Финляндии по хоккею в серии буллитов обыграла команду России в матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. У финнов шайбы забросили Саму Салминен (22-я минута), Вилле Койвунен (58) и Саму Туомаала (59). В составе сборной России отличились Федор Свечков (10, 38) и Никита Чибриков (25). Российский вратарь Сергей Иванов отразил 52 броска.