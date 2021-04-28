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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира

Финны победили в серии буллитов, у россиян дубль оформил Федор Свечков
© Официальный сайт Федерации хоккея России

ТАСС, 28 апреля. Сборная Финляндии по хоккею в серии буллитов обыграла команду России в матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. У финнов шайбы забросили Саму Салминен (22-я минута), Вилле Койвунен (58) и Саму Туомаала (59). В составе сборной России отличились Федор Свечков (10, 38) и Никита Чибриков (25). Российский вратарь Сергей Иванов отразил 52 броска.

Сборные России и Финляндии выступают в группе B вместе с командами Чехии, США и Германии. Россияне занимают второе место в турнирной таблице с тремя очками в двух играх, в следующем матче подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами, игра пройдет в ночь на 30 апреля и начнется в 00:00 мск. Финны провели первую встречу на турнире, 29 апреля они сыграют против чехов (04:00 мск).

В другом матче игрового дня сборная Белоруссии со счетом 7:1 обыграла швейцарцев, первый хет-трик на турнире оформил Данила Климович, белорусский защитник Дмитрий Кузьмин забил гол в стиле "лакросс". Обе команды выступают в группе А вместе с канадцами, шведами и латвийцами.

Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).

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Юниорский чемпионат мира по хоккею
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