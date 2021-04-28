На блогера и бойца ММА Тарасова составили протокол за хулиганство из-за дебоша в поезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве в отношении блогера и бойца ММА Артема Тарасова и его друга, которых задержали во вторник в Санкт-Петербурге на вокзале после инцидента в поезде из Москвы. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Блогера и бойца ММА Тарасова задержали в поезде Москва - Петербург за драку и пьяный дебош

"Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" в отношении двух петербуржцев, устроивших драку на Московском вокзале", - говорится в сообщении.

По данной статье им грозит административный арест до 15 суток.

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.

Затем один из них ударил по лицу пассажира поезда на платформе. После этого блогера с другом задержали и привели в камеру временного содержания, где решили оставить до утра "до вытрезвления".

Тарасов на канале в Youtube рассказывает о боевых искусствах и своей жизни.