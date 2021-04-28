Шашистка Тансыккужина прокомментировала инцидент с флагом России в финале чемпионата мира

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки. В среду в пятом раунде Тансыккужина одержала победу, счет стал 32:28 (для победы надо набрать 54 очка) в пользу Садовской.

ТАСС, 28 апреля. Эпизод со снятием российского флага с игрового стола во время финала чемпионата мира по шашкам стал неожиданностью для участницы матча Тамары Тансыккужиной. Об этом она рассказала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Во время четвертого раунда произошел неприятный инцидент - партия только началась, а с моего стола забрали флаг и отклеили табличку с фамилией и российским флагом, - сказала Тансыккужина. - Я, конечно, сразу не поняла, что происходит, когда обернулась, поняла, что играю без флага, затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно, никогда такого не было, чтобы так вмешивались в ход партии. Более того, я знаю, что изначально потребовали у судьи совершить подобные действия, но он отказался, затем уже подошел представитель организаторов, все видели, как все происходило. За мою богатую шашечную карьеру такое произошло впервые".

"Это была большая неожиданность, партия длится долго, но, так как ты не можешь сконцентрироваться, выбит из колеи, в конце ситуация усложнилась, времени было мало, я проиграла. После окончания партии человек, который это проделал, сказал, что не мог поступить иначе, на него надавили, звонили более высокопоставленные чиновники, сказали - или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA (Всемирного антидопингового агентства)", - добавила Тансыккужина.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.