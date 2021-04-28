Тренер Тансыккужиной считает, что россиянка могла прекратить матч после инцидента с флагом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянка Тамара Тансыккужина могла прекратить матч за звание чемпионки мира по шашкам после инцидента с флагом страны. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Юрий Черток.

Матч за мировую корону с участием Тансыккужиной и польки Натальи Садовской проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"WADA в последнем письме указало, что наказывает не спортсменов, а страну, поэтому неважно, что выступает чистый спортсмен, - сказал Черток. - После такой ситуации мы, конечно, могли бы вообще прекратить матч, но все-таки продолжаем надеяться на победу, несмотря ни на что. Тем более Тамара это может, и сегодня она это доказала, хотя и рисковала", - сказал Черток.

"Если удастся выиграть, то это будет лучше всяких контрсанкций", - отметил тренер шестикратной чемпионки мира.

Черток пояснил, что в зоне спортсменов во время партии могут находиться только игроки и судьи. В среду во время пятого раунда польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой убрала флаг своей страны со стола. Тансыккужина победила во встрече, сократив отставание - 28:32 (для победы надо набрать 54 очка). "Они играли без символики, единственное, у Натальи остался флаг на табличке", - отметил он.

В связи с двухлетними санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Игра в шашки не входит в олимпийскую программу, однако международная федерация является подписанном кодекса WADA и поэтому должна следовать правилам.