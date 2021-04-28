Омский "Авангард" стал чемпионом России по хоккею сезона-2020/21

Звание чемпиона России получает лучшая российская команда по итогам плей-офф КХЛ. В среду "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в серии - 4-2 в пользу "Авангарда". Омский клуб во второй раз стал чемпионом страны, первую победу команда одержала в сезоне-2003/04.

Второе место в чемпионате страны занял ЦСКА, третьим стал казанский "Ак Барс".

Самыми титулованными командами являются магнитогорский "Металлург" и "Ак Барс", которые выигрывали чемпионат России по пять раз.