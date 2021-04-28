{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Нападающий "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

В среду омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина
Сергей Толчинский Егор Алеев/ТАСС
Описание
Сергей Толчинский
© Егор Алеев/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему
Омский "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Омский "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина

В среду "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу омской команды.

Толчинский в текущем розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии, и сделал 14 результативных передач. С 2018 по 2020 год форвард выступал за ЦСКА, но по окончании контракта в мае прошлого года покинул команду и подписал соглашение с "Авангардом".

До этого сезона омский клуб играл в финале в 2012 и в 2019 годах, уступив московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно.

Теги
КХЛ
КХЛ
Третьяк: хоккеисты "Авангарда" в финале Кубка Гагарина с ЦСКА играли в финской манере
Глава Федерации хоккея России отметил, что омский клуб заслуженно стал победителем плей-офф
Третьяк: хоккеисты "Авангарда" в финале Кубка Гагарина с ЦСКА играли в финской манере
Читать полностью