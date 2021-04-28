Нападающий "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

В среду "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу омской команды.

Толчинский в текущем розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии, и сделал 14 результативных передач. С 2018 по 2020 год форвард выступал за ЦСКА, но по окончании контракта в мае прошлого года покинул команду и подписал соглашение с "Авангардом".

До этого сезона омский клуб играл в финале в 2012 и в 2019 годах, уступив московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно.