MVP Кубка Гагарина Толчинский заявил, что ему хотелось в финале выиграть именно у ЦСКА

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский хотел выиграть Кубок Гагарина, победив в финале именно московский ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

В среду "Авангард" обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Толчинский был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Я до сих пор не могу поверить в случившееся. Я уже даже и забыл, что забил победную шайбу и стал MVP, - сказал Толчинский. - Я просто очень рад, я очень долго к этому шел. Очень хотелось выиграть в финале именно у ЦСКА".

Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год. По окончании прошлого сезона столичный клуб не стал продлевать с ним контракт.

"На нас никто не ставил, в нас никто не верил, нас не считали фаворитами. Некоторые эксперты считали, что мы должны вылететь в первом раунде, но мы всем все доказали", - добавил хоккеист.