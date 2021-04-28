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КХЛ

Крылов надеется, что по мотивам победы "Авангарда" в Кубке Гагарина снимут фильм

В среду "Авангард" победил ЦСКА и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов надеется, что по мотивам победы хоккейного клуба в Кубке Гагарина когда-нибудь снимут фантастический фильм. Об этом Крылов рассказал в чемпионской раздевалке команды.

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В среду "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Перед началом сезона-2018/19 клуб вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

"Омск - город, который давным-давно заслужил этот кубок. Город, который даже не верил, что это можно сделать. Была какая-то карма, и мы вместе это сняли. Это реально киношная история, я надеюсь, когда-нибудь по этому сценарию снимут какой-то фантастический фильм, как мы шли к этому кубку", - сказал Крылов.

До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и в 2019 году, однако уступил московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно. "Авангард" является чемпионом России 2004 года.

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