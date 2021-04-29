Главный тренер ЦСКА Никитин считает, что "Авангард" заслужил победу в Кубке Гагарина

В среду армейцы уступили "Авангарду" в шестом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:1. Омичи одержали победу в серии до четырех побед со счетом 4-2 и впервые стали обладателями Кубка Гагарина. Самым ценным игроком плей-офф стал нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский, который с 2018 по 2020 год играл за ЦСКА.

"Сегодня победил сильнейший, - сказал Никитин. - Я горжусь своей командой, Омск заслужил эту победу. Толчинский для меня не чужой человек, работали с ним, парень заслужил победу".

Никитин играл за "Авангард" с 1997 по 2006, тренерскую карьеру он также начинал в омском клубе. "Очень благодарен Омску за все, что он для меня сделал. У меня родители там живут, не чужой для меня город. Хочется поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе, спасибо всем ребятам", - отметил он.

"Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей - командная игра, у нас с этим составом была возможность выиграть. Плей-офф - это серия игр, где любой вратарь должен сыграть выше своих возможностей, как и [Шимон] Грубец, Ларс [Юханссон] у нас тоже очень здорово играл, поэтому мы в финале", - добавил главный тренер ЦСКА.