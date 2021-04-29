Гвардиола: футболисты "Манчестер Сити" могли обыграть ПСЖ с более крупным счетом

В среду английская команда одержала гостевую победу со счетом 2:1.

"Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути, дальше нас ждут еще 90 минут. ПСЖ - хорошая команда, произойти может все, что угодно, - сказал Гвардиола. - Против дортмундской "Боруссии" мы пропустили, а потом отыгрались, сегодня - тоже. Во втором тайме мы были собой, нам удается играть определенным образом - а иначе не получается".

Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.