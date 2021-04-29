РФС уверен, что Петербург проведет матчи чемпионата Европы на высоком уровне

23 апреля стало известно, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Встречи пройдут при заполняемости трибун в 50%.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не сомневается, что Санкт-Петербург проведет матчи чемпионата Европы на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

"Алексей Леонидович (Сорокин, глава российской части оргкомитета Евро - прим. ТАСС) рассказал о ходе подготовке Евро в Петербурге с учетом того, что будут три дополнительных матча. Понятно, что город готов к проведению и семи матчей, готовность наступила достаточно давно. Была информация о текущем статусе, исполком принял к сведению. У нас нет никаких сомнений, что Петербург справится с проведением матчей Евро и они пройдут на высоком уровне", - сказал Дюков.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.