Дюков: исполком РФС полностью доверяет судейскому комитету в решении отстранить Вилкова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) доверяет судейскому комитету организации, который принял решение об исключении Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления. Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

В четверг глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил об исключении Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Арбитр обслуживал матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ростов" (4:1). Вилков назначил пенальти в ворота "Ростова" и удалил игрока команды Армина Гиговича. Позднее эти решения были признаны ошибочными.

"Вы, наверное, читали о доверии, которое клубы оказывают Хачатурянцу, - судейский комитет отвечает перед РФС и перед лигами, к нему есть полное доверие. Помните историю с отстранением Вилкова в конце прошлого сезона? В январе он беседовал с Хачатурянцем, и в этом разговоре были сделаны заверения, после чего было принято решение о продолжении его работы в РПЛ, - сказал Дюков. - Были допущены ошибки, по их итогам и по итогам этой беседы комитет принял решение об отстранении, исполком и бюро поддержали это решение".

"Нам нужен результат, снижение ошибок, которые допускают арбитры, судейский комитет, есть реформа, выполнено много мероприятий, они приносят результат, - подчеркнул Дюков. - В том числе принимаются решения по отстранению судей. У судейского комитета есть полное доверие со стороны РФС и исполкома, он продолжит работу, те решения, которые им принимаются, находят полную поддержку".

Дюков отметил, что доверие к Вилкову как к арбитру утрачено: "Эта история - не событие одного матча, в котором было допущено две ошибки. Есть история и есть доверие. Судейский комитет утратил доверие к Вилкову".

Вилкову 41 год, матчи чемпионата России в качестве главного арбитра он обслуживал с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0) соответственно.