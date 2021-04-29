Дюков призвал футбольных функционеров поддерживать судей

"При всем уважении к Слуцкому, он перегибает палку, - сказал Дюков. - Если говорить о судействе, это непростой вид деятельности, так как каждый эпизод индивидуален, нет похожих, все это описать правильно невозможно, поэтому очень часто мнения опытных судей расходятся. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Это, конечно, плохо, ошибки нас расстраивают, но до этого были туры без ошибок, есть положительная статистика, количество ключевых ошибок снизилось почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном".

"Нельзя говорить, что наше судейство безнадежно. Я бы призывал футбольных функционеров поддерживать судей. Да, нас не все устрагивает, мы ведем работу по повышению качества судейства. Что касается специалистов, я бы призывал их больше говорить о футболе, а не комментировать судейство", - добавил Дюков.