Дюков призвал футбольных функционеров поддерживать судей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Футбольные функционеры должны поддерживать арбитров. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС.
Ранее главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал судей "обслуживающим персоналом".
"При всем уважении к Слуцкому, он перегибает палку, - сказал Дюков. - Если говорить о судействе, это непростой вид деятельности, так как каждый эпизод индивидуален, нет похожих, все это описать правильно невозможно, поэтому очень часто мнения опытных судей расходятся. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Это, конечно, плохо, ошибки нас расстраивают, но до этого были туры без ошибок, есть положительная статистика, количество ключевых ошибок снизилось почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном".
"Нельзя говорить, что наше судейство безнадежно. Я бы призывал футбольных функционеров поддерживать судей. Да, нас не все устрагивает, мы ведем работу по повышению качества судейства. Что касается специалистов, я бы призывал их больше говорить о футболе, а не комментировать судейство", - добавил Дюков.