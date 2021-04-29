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ЧМ по хоккею в Риге

Решение о вызове в сборную Шарипзянова будет принято после консультаций с "Авангардом"

В сборную пока не вызвали ни одного игрока из состава обладателя Кубка Гагарина

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение о вызове в сборную России по хоккею защитника омского "Авангарда" Дамира Шарипзянова будет принято после получения снимков с его повреждением от медицинского штаба клуба и их изучения. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Во среду завершилась финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Авангард" обыграл московский ЦСКА в серии со счетом 4-2. В четверг тренерский штаб сборной России вызвал в расположение команды пятерых игроков ЦСКА для подготовки к чемпионату мира, а из состава обладателей Кубка Гагарина не было вызвано ни одного игрока. Пресс-служба ФХР сообщила, что Шарипзянов из-за травмы не сможет помочь сборной на чемпионате мира.

"Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером "Авангарда" Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска, - говорится в сообщении ФХР. - В настоящий момент медицинский штаб сборной ждет от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду".

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

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ЧМ по хоккею в Риге
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