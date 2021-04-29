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ЧМ по хоккею в Риге

Ларионов назвал разумным выбор музыки Чайковского для чемпионата мира по хоккею

В четверг это решение одобрила международная федерация

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Использование фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года является разумным решением. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

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В четверг Рене Фазель сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ближайшем чемпионате мира.

"Я считаю, что это разумное решение, потому что это очень сильная композиция, которую знает весь мир и особенно наши ребята, наша делегация, так что это будет здорово. Я считаю, что это хорошо", - сказал Ларионов.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Гимн в честь победителя на чемпионате мира звучит после каждого матча.

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ЧМ по хоккею в Риге
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