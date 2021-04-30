Лещев: все хоккеисты юниорской сборной России в матче с немцами работали на Мичкова

ТАСС, 30 апреля. Четыре шайбы Матвея Мичкова в ворота команды Германии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира являются заслугой всех хоккеистов сборной России, которые работали на нападающего. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Альберт Лещев.

В ночь на пятницу сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1. Мичков забросил четыре шайбы.

"Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Это заслуга всей команды, она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола. Хотели бы улучшить какие-то тактические действия перед следующим матчем. Сейчас нужно посмотреть видео и более точно сказать на собрании перед игрой", - отметил Лещев.

"Ребята выполнили установку, которую мы дали перед игрой. Поздравляю их с победой и хорошей игрой. Ошибки у ребят всегда присутствуют, для этого есть разбор матча. Мы разобрали игру с финнами и уже сегодня делали меньше ошибок", - резюмировал главный тренер сборной России.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, где также выступают немцы, финны, чехи и американцы. Следующий матч россияне проведут против команды Чехии в ночь на 2 мая, игра начнется в 00:00 мск.