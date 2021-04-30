Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

Покер оформил нападающий сборной России Матвей Мичков (21, 28, 36, 59-я минуты), первый гол 16-летний хоккеист забил в стиле "лакросс", также отличились Данила Юров (11) и Илья Квочко (46). В составе команды Германии единственную шайбу забросил Коннор Корте (55). На 36-й минуте немцы получили право на буллит, однако нападающий Роман Зап не сумел переиграть Сергея Иванова.

ТАСС, 30 апреля. Российские хоккеисты по итогам трех матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) вышли в четвертьфинал турнира. В ночь на 30 апреля россияне со счетом 6:1 обыграли команду Германии.

А давайте еще раз посмотрим?! Ну чего такого, правда? Хороший же гол! #U18Worlds #россиявмоемсердце #GERRUS pic.twitter.com/tdTBsBHsJo

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, где также выступают немцы, финны, чехи и американцы. В группе А играют канадцы, шведы, белорусы, швейцарцы и латвийцы. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы. Сборная Германии за три встречи не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч россияне проведут против команды Чехии в ночь на 2 мая, игра начнется в 00:00 мск. Сборная Германии завершит турнир 1 мая встречей с финнами (04:00 мск).

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).