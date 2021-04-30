Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

ТАСС, 30 апреля. Российские хоккеисты по итогам трех матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) вышли в четвертьфинал турнира. В ночь на 30 апреля россияне со счетом 6:1 обыграли команду Германии.
Покер оформил нападающий сборной России Матвей Мичков (21, 28, 36, 59-я минуты), первый гол 16-летний хоккеист забил в стиле "лакросс", также отличились Данила Юров (11) и Илья Квочко (46). В составе команды Германии единственную шайбу забросил Коннор Корте (55). На 36-й минуте немцы получили право на буллит, однако нападающий Роман Зап не сумел переиграть Сергея Иванова.
А давайте еще раз посмотрим?! Ну чего такого, правда? Хороший же гол! #U18Worlds #россиявмоемсердце #GERRUS pic.twitter.com/tdTBsBHsJo— Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021
Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, где также выступают немцы, финны, чехи и американцы. В группе А играют канадцы, шведы, белорусы, швейцарцы и латвийцы. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы. Сборная Германии за три встречи не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Следующий матч россияне проведут против команды Чехии в ночь на 2 мая, игра начнется в 00:00 мск. Сборная Германии завершит турнир 1 мая встречей с финнами (04:00 мск).
Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).