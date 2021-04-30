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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Стали известны все участники плей-офф юниорского чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинал турнира пробились команды России, Белоруссии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии

ТАСС, 30 апреля. Сборные Белоруссии, Канады, Швеции и Швейцарии вышли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет).

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Белорусы в третьем матче группового этапа со счетом 6:2 обыграли латвийцев. В составе победителей дубль оформил Данила Климович (21-я и 39-я минуты), также отличились Федор Николаеня (3), Егор Клавдиев (23), Илья Морозов (50), Мирослав Михалев (58). У проигравших шайбы забросили Мартинь Лавиньш (24), Райнерс Дарзиньш (59).

Сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. Латвийцы потерпели три поражения и досрочно заняли последнее, пятое место. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы.

Ранее сборная России со счетом 6:1 обыграла команду Германии. Обе команды представляют группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Немцы также проиграли три матча из трех и не вышли в плей-офф.

По правилам турнира, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по следующей схеме:

  • первая команда группы А - четвертая команда группы В;
  • первая команда группы В - четвертая команда группы А;
  • вторая команда группы А - третья команда группы В;
  • вторая команда группы В - третья команда группы А.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Канада220000016-36
2Швеция32000019-146
3Белоруссия320000114-86
4Швейцария31000026-123
5Латвия30000036-140
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Группа B
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия311010016-116
2США310101013-116
3Финляндия210100010-85
4Чехия31001019-94
5Германия30000035-140

 

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Юниорский чемпионат мира по хоккею
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