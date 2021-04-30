Стали известны все участники плей-офф юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 30 апреля. Сборные Белоруссии, Канады, Швеции и Швейцарии вышли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет).

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

Белорусы в третьем матче группового этапа со счетом 6:2 обыграли латвийцев. В составе победителей дубль оформил Данила Климович (21-я и 39-я минуты), также отличились Федор Николаеня (3), Егор Клавдиев (23), Илья Морозов (50), Мирослав Михалев (58). У проигравших шайбы забросили Мартинь Лавиньш (24), Райнерс Дарзиньш (59).

Сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. Латвийцы потерпели три поражения и досрочно заняли последнее, пятое место. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы.

Ранее сборная России со счетом 6:1 обыграла команду Германии. Обе команды представляют группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Немцы также проиграли три матча из трех и не вышли в плей-офф.

По правилам турнира, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по следующей схеме:

первая команда группы А - четвертая команда группы В;

первая команда группы В - четвертая команда группы А;

вторая команда группы А - третья команда группы В;

вторая команда группы В - третья команда группы А.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).