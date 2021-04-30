Стали известны все участники плей-офф юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 30 апреля. Сборные Белоруссии, Канады, Швеции и Швейцарии вышли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет).
Белорусы в третьем матче группового этапа со счетом 6:2 обыграли латвийцев. В составе победителей дубль оформил Данила Климович (21-я и 39-я минуты), также отличились Федор Николаеня (3), Егор Клавдиев (23), Илья Морозов (50), Мирослав Михалев (58). У проигравших шайбы забросили Мартинь Лавиньш (24), Райнерс Дарзиньш (59).
Сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. Латвийцы потерпели три поражения и досрочно заняли последнее, пятое место. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы.
Ранее сборная России со счетом 6:1 обыграла команду Германии. Обе команды представляют группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Немцы также проиграли три матча из трех и не вышли в плей-офф.
По правилам турнира, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по следующей схеме:
- первая команда группы А - четвертая команда группы В;
- первая команда группы В - четвертая команда группы А;
- вторая команда группы А - третья команда группы В;
- вторая команда группы В - третья команда группы А.
Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3, в овертайме).
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Канада
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|16-3
|6
|2
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-14
|6
|3
|Белоруссия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|14-8
|6
|4
|Швейцария
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|6-12
|3
|5
|Латвия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|6-14
|0
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|16-11
|6
|2
|США
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|13-11
|6
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|10-8
|5
|4
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|9-9
|4
|5
|Германия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-14
|0