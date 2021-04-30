Болельщики выбрали Мичкова лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 30 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков признан лучшим игроком четвертого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мичков отметился лакросс-голом, всего на его счету четыре шайбы в ворота сборной Германии (6:1).

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, где также выступают немцы, финны, чехи и американцы. Следующий матч россияне проведут против команды Чехии в ночь на 2 мая, игра начнется в 00:00 мск.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая.