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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Болельщики выбрали Мичкова лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

В матче с командой Германии россиянин забросил четыре шайбы

ТАСС, 30 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков признан лучшим игроком четвертого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мичков отметился лакросс-голом, всего на его счету четыре шайбы в ворота сборной Германии (6:1).

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, где также выступают немцы, финны, чехи и американцы. Следующий матч россияне проведут против команды Чехии в ночь на 2 мая, игра начнется в 00:00 мск.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая.

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