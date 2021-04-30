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КХЛ

Хоккеист Якупов продлил контракт с "Авангардом" на два сезона

Двусторонние контракты были продлены с нападающим Арсением Грицюком и вратарем Андреем Мишуровым

ТАСС, 30 апреля. Нападающий Наиль Якупов продлил контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Якупов подписал односторонний контракт. Двусторонние контракты были продлены с нападающим Арсением Грицюком и вратарем Андреем Мишуровым.

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"По ходу регулярного чемпионата Наиль Якупов полностью устраивал нас своей игрой, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Однако затем после перенесенного коронавируса он не получил соревновательный допуск по результатам медобследования КХЛ и не мог помогать команде на льду. Зато стал отличным помощником в раздевалке, постоянно был рядом и поддерживал партнеров. На данный момент со здоровьем у Наиля все хорошо, мы в нем уверены и поэтому заключили новый контракт".

Якупову 27 лет, в 2012 году он был выбран под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Эдмонтон". В прошедшем сезоне Якупов принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач. В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:2.

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