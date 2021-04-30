{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Молодежная сборная России по футболу в июне проведет два товарищеских матча на выезде

Россияне встретятся с командами Болгарии и Сербии

ТАСС, 30 апреля. Молодежная сборная России по футболу проведет контрольные встречи против команд Болгарии и Сербии в июне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На эту тему
Яркий старт и грустный финиш. Российские футболисты завершили борьбу на молодежном Евро
Яркий старт и грустный финиш.

3 июня российские футболисты на выезде сыграют против команды Болгарии, 6 июня они встретятся в гостях со сборной Сербии. Товарищеские матчи станут частью учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 28 мая по 6 июня.

В 2021 году молодежная сборная России принимала участие в групповом этапе чемпионата Европы. Российские футболисты заняли третье место в группе С, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал. Команда выиграла у сборной Исландии со счетом 4:1 и уступила французам (0:2) и датчанам (0:3).

Пункт вакцинации от коронавируса откроется на "Газпром-Арене"
Оба компонента вакцины "Спутник V" будут доступны всем желающим при наличии паспорта и СНИЛС
Читать полностью