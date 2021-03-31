Яркий старт и грустный финиш. Российские футболисты завершили борьбу на молодежном Евро

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России поражением от датчан завершили свое выступление на европейском первенстве. Команду Михаила Галактионова считали одной из сильнейших в истории участия россиян в чемпионатах Европы, однако она не смогла выйти из группы. Сборная России после поражения во втором матче от французов (0:2) при игре, которую нельзя было назвать удручающей, сама могла решать свою судьбу на турнире: надо было побеждать сборную Дании с разницей как минимум в два мяча. Возможные перипетии турнира предусматривали вариант выхода сборной России в плей-офф и даже в случае поражения, для этого надо было рассчитывать на крупную победу исландцев над командой Франции. Однако при силе французов это было малореально, и "трехцветные" доказали свой класс, выиграв у островитян со счетом 2:0.

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Из-за дисквалификации сборная России лишилась основного крайнего защитника Павла Маслова, которого в поединке с датчанами заменил Артем Голубев. Впереди же по сравнению с игрой с французами Вячеслав Грулев заменил Даниила Лесового. Сборная России не успела толком разыграться, как к исходу 10 минут пропустила два мяча - в результате быстрых атак отличились Якуб Бруун-Ларсен и Андерс Дрейер. Российскую команду подводило то, что и Грулев, и Федор Чалов плохо принимали мяч впереди, в первом тайме можно было отметить только опасные удары в исполнении Грулева и Дениса Макарова. В дальнейшем обострить ситуацию подопечным Галактионова так и не удалось, игра россиян потускнела, и до опасных ударов дело так и не дошло. К тому же они пропустили третий мяч в самом конце встречи от Карло Хольсе. "Все было ожидаемо: плохо играли один в один, оставляли зазоры. Датчане превзошли нас, поскольку мы давали им много пространства, не висели на ноге", - сказал в эфире "Матч ТВ" после игры защитник Даниил Глебов. "Ребят слишком возвысили" Победа в стартовом матче над исландцами (4:1) стала единственной на этом чемпионате Европы для россиян. Она получилась долгожданной, поскольку стала первой за 23 года на европейских первенствах. До этого победу в матче за седьмое место в 1998 году над румынами (2:1) одерживала команда с Егором Титовым и Вадимом Евсеевым в составе. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013), где проиграли во всех матчах. Во втором поединке нынешнего Евро с французами игру предопределили два пенальти в ворота Александра Максименко, и неизвестно, как пошла игра, если бы свой момент в самом начале встречи реализовал 17-летний Арсен Захарян.

"Ребят жалко, есть хорошие и неплохие, они бились, старались, но их слишком возвысили. Надо же сперва добиться результата, а потом говорить что угодно. Мы в 1990-м не говорили, что будем чемпионами, когда ехали на турнир", - рассказал ТАСС чемпион Европы в составе сборной СССР среди молодежных команд Андрей Канчельскис. Несмотря на то что в составе нынешней сборной России большинство игроков выходят в основных составах клубов Российской премьер-лиги, матчи с французами и датчанами показали разницу в уровне и мастерстве, отметил Галактионов. "Мы не могли противопоставить тот футбол, который нам предложили датчане. Штампы не правильно ставить, я склонен говорить о том, что это тот пример, к которому надо стремиться и в чемпионате [России]. Играть более быстро, динамично, создавать то давление, под которые мы попали сейчас и в игре с французами", - сказал тренер, не став говорить, продолжит ли он работу в команде. Плана Б не оказалось Ожидаемое разочарование с учетом яркой стартовой победы высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. "Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу, - сказал Алаев. - Впервые за долгое время "молодежка" укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм".

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По словам Алаева, матчи против сборных Франции и Дании показали истинный уровень российской команды. "Эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом", - отметил он. Теперь датчане и французы вернутся в конце мая в Венгрию, чтобы сыграть в четвертьфинале турнира. Финал чемпионата, который также принимает Словения, состоится 6 июня. Сборная России же начнет отборочный цикл чемпионата Европы 2023 года в группе С матчем в сентябре с фаворитом группы сборной Испании.