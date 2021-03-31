Тренер Галактионов не уверен, что сохранит пост в молодежной сборной России по футболу

ТАСС, 31 марта. Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов не уверен, что он продолжит работу на своем посту после завершения борьбы на стадии группового этапа чемпионата Европы. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Россияне потерпели поражение со счетом 0:3 от команды Дании и не сумели выйти в четвертьфинал, заняв третье место в группе. В итоговой таблице группы C датчане заняли первое место, набрав 9 очков, на второй строчке сборная Франции (6), на четвертом месте финишировала сборная Исландии, не набравшая ни одного очка.

"Пропустили два необязательных, быстрых мяча. Мы не могли противопоставить тот футбол, который нам предложили датчане. Штампы не правильно ставить, я склонен говорить о том, что это тот пример, к которому надо стремиться и в чемпионате [России], - сказал Галактионов. - Играть более быстро, динамично, создавать то давление, под которые мы попали сейчас и в игре с французами".

"Тяжело сказать, продолжу ли я работу, надо проанализировать турнир. Мы для себя ставили задачу выйти из группы, но не получилось. Выигрываем и проигрываем мы вместе, я - часть команды", - резюмировал тренер.

Галактионов возглавил молодежную сборную России в конце 2018 года. Ранее специалист работал с юношеской сборной России и в грозненском "Ахмате".