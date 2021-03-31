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Молодежный чемпионат Европы по футболу

Россияне проиграли датчанам и не сумели выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы

Россияне заняли третье место в группе, набрав три очка
Артем Голубев и Андерс Дрейер EPA-EFE/Krizsan Csaba
Описание
Артем Голубев и Андерс Дрейер
© EPA-EFE/Krizsan Csaba

ТАСС, 31 марта. Сборная России по футболу проиграла команде Дании со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Сомбатхее.

Датчане забили два гола за минуту в начале первого тайма. Отличились Якуб Бруун-Ларсен (10-я минута) и Андерс Дрейер (11). Третий гол на 90-й минуте забил Карло Хольсе. Россияне заняли третье место в группе, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал.

Матчи четвертьфинала пройдут 31 мая.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013). Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.

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