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Молодежный чемпионат Европы по футболу

Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу

В среду в четвертьфинал вышли датчане, французы, португальцы и хорваты
Футболисты сборной Франции EPA-EFE/CSABA KRISZAN
Описание
Футболисты сборной Франции
© EPA-EFE/CSABA KRISZAN

ТАСС, 31 марта. Стали известны все участники четвертьфинала молодежного чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

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Во вторник из группы А с первого места в плей-офф вышла команда Нидерландов, со второго - Германии. Испанцы и итальянцы получили путевку в четвертьфинал в квартете В.

В среду команда Дании обыграла сборную России со счетом 3:0 в заключительном матче группы С, заняв первое место в квартете, вторыми стали французы. Из группы D в четвертьфинале сыграют португальцы и хорваты.

В 1/4 финала команда Нидерландов сыграет с французами, датчане - с немцами, испанцы - с хорватами, а португальцы - с итальянцами.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. Действующим чемпионом турнира является сборная Испании, чаще всех в турнире побеждали испанцы и итальянцы (5). Сборная СССР выигрывала турнир трижды.

Матчи четвертьфинала пройдут 31 мая, полуфиналы - 3 июня, финал состоится 6 июня в Любляне.

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