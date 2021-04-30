Легкоатлеток Ласицкене и Сидорову допустили до соревнований в нейтральном статусе

ТАСС, 30 апреля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также к участию в соревнованиях допущены чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

Отмечается, что были отклонены еще 14 заявок спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который состоится 16 мая 2021 года в Чехии, так как они были поданы после истечения срока подачи заявок на этот турнир (8 апреля 2021 года). Эти 14 спортсменов также подали заявки на участие в последующих турнирах, они будут рассмотрены в ближайшее время.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.