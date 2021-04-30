"Сиэтл" официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 30 апреля. Хоккейный клуб "Сиэтл Кракен" уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Клуб был представлен летом прошлого года. Первым генеральным директором клуба стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис. "Сиэтл" должен был заплатить вступительный взнос в размере $650 млн.

"От имени совета управляющих я рад официально приветствовать "Сиэтл Кракен" в качестве нашего 32-го клуба, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Поздравляю Дэвида Бондермана, семью Бондерманов, их партнеров, всю организацию, город и болельщиков с тем, что клуб продолжает свое захватывающее путешествие к первому матчу в октябре".

"Сиэтл" будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб "Вегас Голден Найтс", который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.