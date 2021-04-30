Хоккеист "Авангарда" Якупов рассказал о проблемах со здоровьем из-за коронавируса

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 апреля. /ТАСС/. Нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Наиль Якупов не знал, что в свое время заразился коронавирусом, болезнь в итоге сказалась на здоровье спортсмена. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в Балашихе во время празднования победы омского клуба в Кубке Гагарина.

Зимой Якупов перенес коронавирус. Он не играл в составе "Авангарда" с 19 января.

"У меня были определенные проблемы со здоровьем, - сказал Якупов. - В конце января произошло, и у меня просто не было допуска к полноценным занятиям и командным мероприятиям. Я не знал, что у меня был коронавирус, потому что у меня не было никаких симптомов, это выяснилось после обследования, врачи сделали вывод, что у меня была эта инфекция, которая стала причиной бед. Хорошо, что вовремя обнаружили, потому что последствия могли быть очень тяжелыми".

"Я хотел бы выразить слова благодарности этому клубу, что в такой непростой момент меня не оставили, откликались на каждую мою просьбу, потому что обследования были и здесь, и за границей, клуб делал все возможное, чтобы я обследовался у лучших специалистов, - добавил хоккеист. - Все было настольно слаженно и легко, что мне просто оставалось только на 100% выкладываться в медицинском плане. Хочу сказать спасибо и Крылову, и Волкову, и моей команде, потому что это было непростое время, меня пугали, что под вопросом продолжение карьеры, но я старался эти мысли убирать. Обследование шло хорошо, все налаживалось, и перед последней игрой с ЦСКА мне все-таки дали допуск".

В пятницу стало известно, что "Авангард" продлил контракт с Якуповым на два года. "Если я подписал контракт, значит, со мной уже все в порядке. Я потихоньку уже начал тренироваться, но есть грань, за которую нельзя заходить", - добавил он.

Якупову 27 лет, в 2012 году он был выбран под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Эдмонтон". В прошедшем сезоне Якупов принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач. В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:2.