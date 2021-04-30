Толчинский рассказал о вкладе Ковальчука в чемпионство "Авангарда"

В пятницу стало известно, что Ковальчук расторг контракт с "Авангардом" по взаимному соглашению сторон. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, хоккеист планирует продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Обидно, конечно, он столько всего сделал для нас, для клуба, хотя был здесь всего четыре месяца. Это, честно сказать, человек с большой буквы, потому что до него и после - две разные команды. У него получилось нас сильно сплотить, и это был очень большой вклад в нашу победу", - сказал Толчинский.

"Я узнал о его уходе только сегодня, он ничего не говорил, - отметил нападающий "Авангарда" Наиль Якупов. - Это человек, который со всеми на одном уровне, я никогда не видел и не слышал людей, которые в трудный момент говорили такую речь, после которой уже и добавить нечего, он давал команде импульс в раздевалке после неудач. Самый запоминающийся момент я не застал, это был матч с "Автомобилистом" (четвертый матч 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), после второго периода Ковальчук спокойно сказал: "Пацаны, мы выиграем эту игру, я вам отвечаю", - а потом забил победный гол. И все эти слова, которые он говорит в раздевалке, ты понимаешь, что он говорит искренне, поэтому отдельное ему спасибо за честность".

В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. Ковальчук, который подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Ковальчуку 37 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.