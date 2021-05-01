Леброн Джеймс попал в состав "Лейкерс" на матч НБА впервые с 21 марта

ТАСС, 1 мая. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс попал в состав команды на домашний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сакраменто". Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания .

Леброн Джеймс получил травму и выбыл на неопределенный срок

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Матч "Лейкерс" - "Сакраменто" пройдет в ночь на субботу и начнется в 05:30 мск.

Джеймс пропустил больше месяца из-за травмы ноги. Он получил повреждение 21 марта в игре против "Атланты" (94:99). МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги.

Без Джеймса "Лейкерс" провели 20 матчей регулярного чемпионата, в которых потерпели 12 поражений. Команда опустилась с третьего на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи.