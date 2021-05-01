"Лейкерс" проиграли "Сакраменто" в первом матче после возвращения Леброна Джеймса

Леброн Джеймс попал в состав "Лейкерс" на матч НБА впервые с 21 марта

Леброн Джеймс вошел в состав "Лейкерс" впервые с 21 марта. Он получил повреждение в тот день в игре против "Атланты" (94:99). МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. В матче с "Сакраменто" Джеймс набрал 16 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Сакраменто" Тайриз Халибертон, оформивший дабл-дабл - 23 очка и 10 передач. Также на его счету четыре подбора. В составе "Лейкерс" дабл-дабл оформил форвард Энтони Дэвис - 22 очка и 11 подборов, также он сделал три передачи.

В турнирной таблице "Лейкерс" занимают пятое место в Западной конференции с 36 победами в 63 играх, "Сакраменто" идет на 12-й строчке, одержав 26 побед в 63 играх.

В следующем матче "Лейкерс" сыграют дома с "Торонто" 3 мая, "Сакраменто" в этот же день встретится на выезде с "Далласом".

Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,2 очка, делает 7,9 подбора и 7,8 передач.