Черных: введение посольством США ограничений может повлиять на переходы россиян в НХЛ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Решение посольства США ограничить оказание консульских услуг в России может повлиять на переходы российских игроков в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал спортивный агент Александр Черных.

Американское диппредставительство в Москве в пятницу сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

"Может ли это повлиять на переходы хоккеистов в НХЛ? Да, игроки могут просто не получить визы, есть проблемы. Возможно, придется делать их через другие страны, но как это будет работать, пока никто не знает. Есть вероятность, что будут проблемы и в других странах", - сказал Черных.

В субботу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открылось трансферное окно. Клубы КХЛ начиная с субботы могут официально оформлять переходы игроков и осуществлять обмены. С этого же дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, получили статус свободных агентов.