"Витязь" планирует назвать имя нового главного тренера после майских праздников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Подольский хоккейный клуб "Витязь" планирует объявить новый состав тренерского штаба, включая имя главного тренера, после 10 мая. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Михаил Головков.

В субботу руководство подольского клуба приняло решение не продлевать контракты с главным тренером Михаилом Кравцом, а также его помощниками Александром Савченковым, Виктором Игнатьевым и тренером по физической подготовке Алексеем Селиверстовым.

"Кандидаты у нас есть, в ближайшее время определимся, - сказал Головков. - Ближайшее время - это после праздников, скорее всего. Если ничего не изменится, то объявим в этот срок одновременно и главного тренера, и его штаб".

В прошедшем сезоне "Витязь" набрал 59 очков в 60 матчах, занял девятое место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.