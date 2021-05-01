Кравец покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Витязь"

ТАСС, 1 мая. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Кравец покинул подольскую команду в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Витязя".

Также руководство подольского клуба приняло решение не продлевать контракты с Александром Савченковым, Виктором Игнатьевым и Алексеем Селиверстовым, которые входили в тренерский штаб.

Кравец работал в "Витязе" с мая 2019 года. Ранее он возглавлял клубы Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) китайский "КРС Хэйлунцзян" и петербургский "СКА-Нева", в конце ноября 2012 года был и. о. главного тренера СКА.

В прошедшем сезоне "Витязь" набрал 59 очков в 60 матчах, занял девятое место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.