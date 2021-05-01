Кагарлицкий и еще пять хоккеистов покинули московское "Динамо"

ТАСС, 1 мая. Московский хоккейный клуб "Динамо" принял решение не продлевать контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Помимо Кагарлицкого, клуб в связи с истечением срока контрактов покинули вратарь Эмиль Гарипов, защитники Михаил Григорьев и Юусо Хиетанен, а также нападающие Александр Кучерявенко и Магнус Пяярви-Свенссон.

Кагарлицкий в прошедшем сезоне набрал 52 (16 голов + 36 результативных передач) очка в 65 матчах.

"Динамо" стало третьим в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф клуб дошел до второго раунда, где уступил петербургскому СКА (1-4 в серии).