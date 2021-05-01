Слуцкий считает, что Деспотович заслуживает звание капитана "Рубина"

В субботу "Рубин" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Деспотович вышел на поле с капитанской повязкой и забил гол на 15-й минуте.

"Большая и эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом, - сказал Слуцкий. - Я очень горд, что каждый футболист, который был на футбольном поле, делал максимум, чтобы добиться положительного результата. Почему капитаном был выбран Деспотович? Это моя идея, потому что он полностью заслуживает это звание в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе".

На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубую игру защитнику "Рубина" Илье Самошникову. "Я не хочу комментировать [судейство], потому что я перегибаю палку. Все, что я хотел, я сказал, в своем мнении только утверждаюсь", - добавил Слуцкий.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц отметил, что во втором тайме команде не хватало энергии и структуры. "Мы хорошо начали, хорошо вошли в игру, создали достаточно много моментов, чтобы забить гол, считаю, что 20 минут мы контролировали игру, доказательством того является хороший удар [Даниила] Лесового в перекладину. К сожалению, не удалось забить ни в том моменте, ни в других моментах, что мы создали, "Рубину" же в первой атаке удалось сразу же забить гол. Что касается второго тайма, мы сыграли не в свой футбол, мы недовольны результатом, нам нужно извлечь урок и не повторять моментов, которые сегодня были", - сказал Шварц.

"Рубин" с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. В следующем туре казанская команда 8 мая на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". "Динамо" занимает седьмое место с 46 очками и в этот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом".